Бывший вице-губернатор Петербурга Бельский может стать спикером ЗакСа

Его заместителями могут стать Николай Бондаренко и Марина Шишкина.

Спикером Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва может стать бывший вице-губернатор города Александр Бельский. Места вице-спикеров могут занять еще один бывший вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко и председатель петербургской партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина. Об этом 28 сентября сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в разных партиях.

Как рассказали источники, уже на первом заседании городского парламента депутатам предложат поддержать Бельского в его "начинаниях". Заседание в новом составе пройдет 29 сентября.

Ранее Горизбирком Петербурга утвердил список депутатов в городской парламент: члены "Единой России" получили в парламенте 29 мест, КПРФ – 7 мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" – 5 мест, ЛДПР и "Новые люди" – по 3 места, "Яблоко" – 2 места.

Фото: Piter.TV