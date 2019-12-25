Стало известно, кто будет депутатом в Законодательном собрании Петербурга нового созыва

Представители оппозиционных партий заняли 20 мест, еще 1 место получила самовыдвиженка.

Горизбирком Петербурга утвердил список депутатов в Законодательное собрание города. Заседание проходило в ночь с 21 на 22 сентября.

Как ранее рассказывал Piter.TV, члены "Единой России" получили в парламенте 29 мест, КПРФ — 7 мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" — 5 мест, ЛДПР и "Новые люди" — по 3 места, "Яблоко" — 2 места.

От "Единой России" были избраны: Алексей Аникин, Анастасия Мельникова, Александр Бельский, Андрей Кутепов, Павел Крупник (городская часть списка), Юрий Гладунов, Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Цивилев, Антон Рудаков, Олег Милюта (территориальные группы), Наталия Астахова, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Александр Ходосок, Валерий Гарнец, Николай Бондаренко, Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь, Денис Четырбок, Алексей Долматов, Михаил Барышников, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Юрий Авдеев, Елена Киселева (одномандатные округа).

От КПРФ: Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов (городская часть списка), Дмитрий Дмитриев, Борис Зверев (региональная группа), Алексей Зинчук, Ирина Иванова (одномандатные округа).

От "Справедливой России": Марина Шишкина, Олег Нилов и Елена Драпеко могут отказаться, тогда их мандаты получат Александр Новиков и Любовь Менделеева. По одномандатным округам одержали победу Андрей Алескеров и Михаил Амосов.

От партии "Новые люди": Ольга Герасина, Дмитрий Панов (городская часть списка), по одномандатному округу выиграл Дмитрий Павлов.

ЛДПР: вместо Владимира Жириновского, скорее всего, будет Павел Иткин, а также в состав ЗакСа вошли Юрий Ломакин и Андрей Малков.

От "Яблока": Борис Вишневский и Александр Шишлов.

Также в городской парламент прошла самовыдвиженка Марина Лыбанева.

О том, как проходило трехдневное голосование, читайте в материале Piter.TV.

Фото: Piter.TV