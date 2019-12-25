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Первое заседание Заксобрания Петербурга в новом составе пройдет 29 сентября
Сегодня, 11:24
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Первое заседание Заксобрания Петербурга в новом составе пройдет 29 сентября

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Заседание состоится в следующую среду, 29 сентября.

В среду, 21 сентября, стала известна дата первого заседания седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. "Фонтанка" сообщила, что заседание пройдет 29 сентября.

Отмечается, что итоги голосования в городской парламент подвели сегодня утром. Также накануне у здания Горизбиркома в Петербурге задержали кандидата в ЗакС Галкину.

Помимо этого, Вишневский намерен через суд доказать свою победу на выборах в Госдуму и ЗакС.

 Ранее мы писали, что в Петербурге аноним сообщил о "заминировании" офиса "Единой России".

Фото: Piter.TV

Теги: новый состав заксобрания, первое заседание заксобрания, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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