Первое заседание Заксобрания Петербурга в новом составе пройдет 29 сентября

Заседание состоится в следующую среду, 29 сентября.

В среду, 21 сентября, стала известна дата первого заседания седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. "Фонтанка" сообщила, что заседание пройдет 29 сентября.

Отмечается, что итоги голосования в городской парламент подвели сегодня утром. Также накануне у здания Горизбиркома в Петербурге задержали кандидата в ЗакС Галкину.

Помимо этого, Вишневский намерен через суд доказать свою победу на выборах в Госдуму и ЗакС.

Ранее мы писали, что в Петербурге аноним сообщил о "заминировании" офиса "Единой России".

Фото: Piter.TV