В Петербурге аноним сообщил о "заминировании" офиса "Единой России"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне региональный исполком партии "Единая Россия" получил анонимное сообщение о заминировании. Следственно оперативная группа проводила проверку. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о "заминировании" дома №4 на Конногвардейском бульваре поступило днем 21-го сентября. Эвакуацию решили не проводить. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели помещения и прилегающую территорию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня в Петербурге подвели итоги выборов в ЗакС. Члены "Единой России" заняли 29 мандатов из 50.

Фото: "Яндекс.Карты"