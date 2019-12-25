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В Петербурге аноним сообщил о "заминировании" офиса "Единой России"
Сегодня, 10:26
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В Петербурге аноним сообщил о "заминировании" офиса "Единой России"

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне региональный исполком партии "Единая Россия" получил анонимное сообщение о заминировании. Следственно оперативная группа проводила проверку. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о "заминировании" дома №4 на Конногвардейском бульваре поступило днем 21-го сентября. Эвакуацию решили не проводить. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели помещения и прилегающую территорию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Сегодня в Петербурге подвели итоги выборов в ЗакС. Члены "Единой России" заняли 29 мандатов из 50.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: заминирование, офис единой россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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