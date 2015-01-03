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Эксперты прокомментировали поздравление Зеленского с Днем крещения Киевской Руси
Сегодня, 9:03
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Эксперты прокомментировали поздравление Зеленского с Днем крещения Киевской Руси

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В своем поздравлении Владимир Зеленский решил разделить историю Украины и России.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Киевской Руси. 

В своем поздравлении Зеленский назвал Крым "родным ребенком" и наследником Киевской Руси. Также он попросил двоюродных племянников и очень дальних родственников не посягать на ее наследство. 

Эксперты отметили, что президент соседнего государства статью Владимира Путина об исторической взаимосвязи русских и украинцев не прочитал. Кроме того, по их мнению, Зеленскому не мешало бы перечитать "Повесть временных лет", тогда бы он знал, что государственная история Руси начинается не с Киева, а с Великого Новгорода, а князь Владимир принял крещение в крымской Корсуни. Эти и другие факты президент упустил.

Фото: сайт президента Украины

Теги: зеленский, киевская русь, крещение
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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