Эксперты прокомментировали поздравление Зеленского с Днем крещения Киевской Руси

В своем поздравлении Владимир Зеленский решил разделить историю Украины и России.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Киевской Руси.

В своем поздравлении Зеленский назвал Крым "родным ребенком" и наследником Киевской Руси. Также он попросил двоюродных племянников и очень дальних родственников не посягать на ее наследство.

Эксперты отметили, что президент соседнего государства статью Владимира Путина об исторической взаимосвязи русских и украинцев не прочитал. Кроме того, по их мнению, Зеленскому не мешало бы перечитать "Повесть временных лет", тогда бы он знал, что государственная история Руси начинается не с Киева, а с Великого Новгорода, а князь Владимир принял крещение в крымской Корсуни. Эти и другие факты президент упустил.

Фото: сайт президента Украины