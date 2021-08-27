В Смольном экологов поздравили с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что основная ответственность за состояние окружающей среды перед будущими поколениями лежит именно на экологах.

Сегодня, 5 июня, в России отмечается День эколога. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Северной столицы Александр Беглов поздравил представителей профессии с праздником. Он отметил, что от отношения к природе зависит будущее не только Петербурга, но и страны. Губернатор подчеркнул, что главная ответственность за состояние окружающей среды перед будущими поколениями лежит именно на экологах.

По словам Беглова, власти активно занимаются решением экологических проблем. Так, в этом году началась комплексная рекультивация полигона "Красный Бор". Объект передали в федеральную собственность, что позволило приступить к масштабным работам.

Кроме того, Петербург показал рекорд по уборке городских акваторий. В 2022 году от загрязнений очищают 338 водоемов, рек и каналов.

Транспортная реформа тоже позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. На смену старым автобусам выпустили 2800 новых, которые работают на газе. Воздух должен стать чище, уверяет глава города на Неве.

Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе Петербурга экологи устранили пятна нефти в реке Сосновка.

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