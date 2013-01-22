В СИЗО отправили петербуржца, которого обвиняют в убийстве человека 12-летней давности

Подозреваемый – 61-летний житель Петергофа.

Суд Петродворцового района Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 61-летнего мужчины, который подозревается в убийстве в 2012 году. Об этом стало известно из сообщения Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что в текущем году правоохранителям удалось воссоздать картину убийства 36-летнего петербуржца, которое произошло более 12 лет назад. В полиции также установили личность подозреваемого, после чего, задержали ранее судимого местного жителя.

Следствие полагает, что убийство было совершено, когда двое мужчин распивали алкоголь в гараже на Бабигонском шоссе. Вследствие образовавшейся ссоры фигурант дела произвел выстрел в собеседника, в результате чего последовала смерть последнего.

Обвиняемого задержали 17 декабря и предъявили ему обвинение. Вчера срок задержания 61-летнего мужчины было решено продлить на 72 часа. Нынче же суд отправил его в СИЗО сроком до 16 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что вблизи деревни Мерево рыбак провалился под лед и утонул. Его тело искала местная спасательная служба.

Фото: Piter.TV