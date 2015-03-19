Мужчина провалился в прорубь в Лужском районе

Тело искали под водой с помощью телеуправляемого оборудования.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области получила сообщение о том, что в деревне Мерево Лужского района под лед провалился мужчина. Рыбак скончался, – сообщают в пресс-службе спасателей региона.

На место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда из города Шлиссельбург. Прибыв к месту происшествия, они начали искать тело мужчины при помощи телеуправляемого подводного аппарата. Погибшего обнаружили и переместили на берег, после чего передали сотрудникам полиции.

Сегодня в пресс-службе Администрации Ленинградской области сообщали, что региональная аварийно-спасательная служба усилит профилактическую работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в областных акваториях.

Ранее мы сообщали, что в отделении банка на севере Санкт-Петербурга пожилая женщина зажгла фейерверк. Предварительно, прогремело 35 залпов.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области