Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Следователи должны изучить установленные в ходе расследования обстоятельства и доложить главе СК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить так называемое "дело калининградских врачей".



Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание Владимира Путина на это дело. Рошаль заявил, что готов выступить в суде и "пояснить, почему это все неправильно".

Калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белову обвиняют в убийстве новорожденного ребенка в 2018 году. По версии следствия, женщины решили убить недоношенного младенца, чтобы не портить статистику больницы.

Ранее стало известно, что более 20 младенцев заразились в Петербурге COVID-19.

Видео: Youtube/ООО МедНео