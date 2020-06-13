Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить так называемое "дело калининградских врачей".
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание Владимира Путина на это дело. Рошаль заявил, что готов выступить в суде и "пояснить, почему это все неправильно".
Калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белову обвиняют в убийстве новорожденного ребенка в 2018 году. По версии следствия, женщины решили убить недоношенного младенца, чтобы не портить статистику больницы.
Ранее стало известно, что более 20 младенцев заразились в Петербурге COVID-19.
Видео: Youtube/ООО МедНео
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все