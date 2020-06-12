Рошаль обратил внимание Путина на "дело калининградских врачей"

Он отметил, что не собирается давить на суд.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на "дело калининградских врачей". Он сделал это во время торжественной церемонии на Поклонной горе, посвящённой дню России.

Калининградские медики подвергнуты уголовному преследованию.

Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года. Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Он отметил, что не собирается давить на суд, но хочет указать, почему данное уголовное дело неправильное. Рошаль уверен — российские медики всегда будут верны стране.

Ранее Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы.

Видео: kremlin.ru