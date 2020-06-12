Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы на Поклонной горе, где прошла торжественная церемония в честь Дня России.
Глава государства наградил званиями "Герой Труда" президента ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонида Рошаля, директора АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонида Белых и тренера красноярского Регионального центра спортивной подготовки Дмитрия Миндиашвили.
Также награды получили оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.
Ранее Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян.
Видео: kremlin.ru
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