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Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

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Глава государства наградил званием "Герой Труда" Леонида Рошаля.

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы на Поклонной горе, где прошла торжественная церемония в честь Дня России.

Глава государства наградил званиями "Герой Труда" президента ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонида Рошаля, директора АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонида Белых и тренера красноярского Регионального центра спортивной подготовки Дмитрия Миндиашвили.

Также награды получили оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

Ранее Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян.

Видео: kremlin.ru

Теги: герой труда, день россии, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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