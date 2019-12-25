Более 20 младенцев заразились в Петербурге COVID-19

Почти все они перенесли вирусную инфекцию легко.

В Петербурге более 20 новорожденных заразились коронавирусом за время эпидемии. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист неонатолог городского комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

Известно, что почти все они перенесли вирусную инфекцию легко. Только два ребёнка, чьи мамы болели коронавируом в период беременности, находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.

Ранее мы сообщили, что сотрудники ЗАКС Выборгского района приглашают новоиспеченных родителей получить детские наборы.

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