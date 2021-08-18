В женской консультации Родильного дома №10 можно встать на учет по беременности за один визит

При наступлении беременности женщина сможет обратиться в call-центр роддома.

С 1 апреля в женской консультации Родильного дома №10 действуют новые правила, позволяющие встать на учет по беременности за один визит. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

При наступлении беременности женщина сможет обратиться в call-центр роддома и администратор запишет её на определенный день.

И за один визит пациентка сможет пройти полное обследование, которое включает: прием акушера-гинеколога, УЗИ, постановку на учет по беременности, проведение клинико-лабораторных исследований, при необходимости консультации смежных специалистов.

Фото: Комздрав