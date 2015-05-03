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Нотариусы Ленобласти 18 ноября проведут бесплатные консультации
Вчера, 21:23
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Нотариусы Ленобласти 18 ноября проведут бесплатные консультации

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День открытых дверей пройдет с 10:00 до 16:00.

В пятницу, 18 ноября, в Нотариальной палате Ленобласти пройдет День открытых дверей. Нотариусы проведут бесплатные юридические консультации, которые касаются вопросов защиты прав и законных интересов детей и родителей. День открытых дверей пройдет с 10:00 до 16:00.

Нотариусы помогут разобраться в темах алиментных обязательств детей и родителей, а также способах защиты прав детей, которые остались без попечения родителей. Также в такой актуальной теме, как кибербуллинг. 

Ранее в Ленобласти дети мобилизованных получат бесплатное питание. Бесплатное питание начнут предоставлять с 1 ноября.

Фото: Piter.tv
 

Теги: консультации, ленобласть, нотариальная палата
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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