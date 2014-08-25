В Ленобласти дети мобилизованных получат бесплатное питание

Бесплатное питание начнут предоставлять с 1 ноября.

Администрация Ленобласти в своём Telegram-канале ответила на самые популярные вопросы о мобилизации. В частности, местным жителям рассказали, как будут выплачиваться алименты, если бывший супруг мобилизован.

По данным администрации, удержание алиментов с военнослужащих происходит по нотариальному соглашению или решению суда. Деньги вычитаются из месячного оклада. Деньги списываются не позднее, чем через три дня после выплаты зарплаты.

Также ребёнок будет получать бесплатное питание в школе, если родители в разводе, и один из них мобилизован. Для этого в школу нужно принести документы, подтверждающие мобилизацию одного из родителей. Бесплатное питание начнут предоставлять с 1 ноября.

Ранее в администрации Ленобласти появился доброволец, отправившийся на СВО.

Фото: pxhere.com