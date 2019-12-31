В администрации Ленобласти появился доброволец, отправившийся на СВО

Первый доброволец от администрации Ленинградской области – сотрудник комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области отправится добровольцем в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Более 12 лет его работа заключалась во взаимодействии с народными дружинами и казачеством.
Когда началась частичная мобилизация, подумал, что я, как боевой офицер, мастер спорта по биатлону, могу принести пользу Родине.
Юрий, сотрудник комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
Сотрудники областной администрации с гордостью и пониманием отнеслись к такому решению коллеги и подарили именной бронежилет и каску.
Ранее добровольцы передали мобилизованным из Ленобласти медикаменты.
Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО
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