В администрации Ленобласти появился доброволец, отправившийся на СВО

Сотрудники областной администрации с гордостью и пониманием отнеслись к такому решению коллеги и подарили именной бронежилет и каску.

Первый доброволец от администрации Ленинградской области – сотрудник комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области отправится добровольцем в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Более 12 лет его работа заключалась во взаимодействии с народными дружинами и казачеством.

Когда началась частичная мобилизация, подумал, что я, как боевой офицер, мастер спорта по биатлону, могу принести пользу Родине. Юрий, сотрудник комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

Сотрудники областной администрации с гордостью и пониманием отнеслись к такому решению коллеги и подарили именной бронежилет и каску.

Ранее добровольцы передали мобилизованным из Ленобласти медикаменты.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО