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Добровольцы передали мобилизованным из Ленобласти медикаменты
Сегодня, 18:23
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Добровольцы передали мобилизованным из Ленобласти медикаменты

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Сбором лекарств занимались организаторы акции "Мы вместе".

Накануне, 15 октября, мобилизованным жителям Ленобласти волонтеры из Гатчины передали медикаменты. В посылки вошли зеленка, жгуты, бинты, перекись водорода, вальпрофит, цитрамон, уголь, парацетомол, мазь Вишневского, пластырь и другие необходимые средства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Сбором лекарств занимались организаторы акции "Мы вместе". В период осени многие люди переносят простуду, поэтому военнослужащим передали витамины и противовирусные препараты. 

Ранее на Piter.tv: супруге мобилизованного фермера власти Ленобласти предложили помощь по ведению хозяйства.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: влонтеры, медикаменты, мы вместе, помощь мобилизованным
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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