Добровольцы передали мобилизованным из Ленобласти медикаменты

Сбором лекарств занимались организаторы акции "Мы вместе".

Накануне, 15 октября, мобилизованным жителям Ленобласти волонтеры из Гатчины передали медикаменты. В посылки вошли зеленка, жгуты, бинты, перекись водорода, вальпрофит, цитрамон, уголь, парацетомол, мазь Вишневского, пластырь и другие необходимые средства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Сбором лекарств занимались организаторы акции "Мы вместе". В период осени многие люди переносят простуду, поэтому военнослужащим передали витамины и противовирусные препараты.

Ранее на Piter.tv: супруге мобилизованного фермера власти Ленобласти предложили помощь по ведению хозяйства.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти