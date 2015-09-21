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Фармацевтический завод, который строят в Пушкине, будет выпускать 35 лекарств
Сегодня, 21:41
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Фармацевтический завод, который строят в Пушкине, будет выпускать 35 лекарств

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На производстве намерены выпускать медикаменты, применяющиеся при трансплантации органов.

В Пушкине в конце июля стартовало строительство фармацевтического завода компании "Активный компонент". Стало известно, что на производстве смогут выпускать 35 лекарств, пишет 5 августа "Петербургский дневник", ссылаясь на губернатора Петербурга. 

Это стратегически важный шаг для импортозамещения активных фармацевтических субстанций. Продукция предприятия позволит наладить выпуск в России собственных лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям, включая жизненно необходимые и важнейшие препараты для борьбы с онкологией, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Губернатор Петербурга

Кроме того, завод будет выпускать медикаменты, которые применяются при трансплантации органов.

Ранее мы сообщили о том, что производство лекарств на площадке ООО "Фармакор Продакшн" запустили в Приморском районе Петербурга. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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