Фармацевтический завод, который строят в Пушкине, будет выпускать 35 лекарств

На производстве намерены выпускать медикаменты, применяющиеся при трансплантации органов.

В Пушкине в конце июля стартовало строительство фармацевтического завода компании "Активный компонент". Стало известно, что на производстве смогут выпускать 35 лекарств, пишет 5 августа "Петербургский дневник", ссылаясь на губернатора Петербурга.

Это стратегически важный шаг для импортозамещения активных фармацевтических субстанций. Продукция предприятия позволит наладить выпуск в России собственных лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям, включая жизненно необходимые и важнейшие препараты для борьбы с онкологией, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Губернатор Петербурга

Кроме того, завод будет выпускать медикаменты, которые применяются при трансплантации органов.

Ранее мы сообщили о том, что производство лекарств на площадке ООО "Фармакор Продакшн" запустили в Приморском районе Петербурга.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)