Супруге мобилизованного фермера власти Ленобласти предложили помощь по ведению хозяйства

Хозяйству могут дать работников, волонтеров, корма для скота.

Жене мобилизованного фермера из Кингисеппского района власти Ленобласти пообещали помочь с ведением хозяйства. Супруг жительницы 47-го региона был единственным работником фермы, в октябре мужчину призвали в армию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Известно, что в семье есть один ребенок. Кроме того, в скором времени у родителей появится еще один малыш. Зампредседателя правительства Ленобласти Олег Малащенко отметил, что владельцы хозяйства получат фермерский грант.

Мы обсудили вопросы работы хозяйства и необходимой поддержки. Предложил помощь работниками, волонтерами, кормами для животных. Соседние хозяйства также готовы помочь кормами или взять животных на содержание. Пока Екатерина от помощи отказалась. Олег Малащенко, зампредседателя правительства Ленобласти

Ранее на Piter.tv: прямая телефонная линия губернатора Александра Дрозденко с жителями Ленобласти назначена на 17 октября.

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