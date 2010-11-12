Прямая телефонная линия губернатора Александра Дрозденко с жителями Ленобласти назначена на 17 октября

К трансляции подключатся главы администраций муниципальных образований области.

Прямая телефонная линия губернатора Александра Дрозденко с жителями Ленобласти назначена на понедельник, 17 октября. Она пройдет с 16:00 до 17:00 по телеканалу "ЛенТВ24". Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

К трансляции подключатся главы администраций муниципальных образований области. Вместе с губернатором они ответят на все вопросы жителей.

Узнать информацию у региональных представителей власти можно по телефону 006 (звонок со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, бесплатный) и +7 813 613-15-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

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Фото: пресс-служба администрации 47 региона