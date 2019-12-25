В Тульской области фермер в результате аферы чуть не лишился 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным ведомства, с потерпевшим связались якобы сотрудники правоохранительных органов и обвинили его в финансировании противоправной деятельности. Для освобождения от ответственности они убедили мужчину в необходимости задекларировать все имеющиеся у него деньги. Тот собрал 50 млн рублей, однако затем понял, что стал жертвой обмана, и сообщил о случившемся правоохранителям.

Сотрудники регионального УФСБ России задержали двух криминальных курьеров в момент получения сбережений потерпевшего. Выяснилось, что оба откликнулись на предложение о подработке в сети Интернет. Возбуждено уголовное дело.

