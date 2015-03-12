Оторванная рука в коробке: фермер бросил рабочего умирать на обочине в Италии

Также у мужчины были раздроблены ноги.

Резонансный инцидент произошел в Италии. Фермер Антонелло Ловато не стал помогать индийскому работнику, который получил травму на производстве. Он умер на обочине дороги, сообщило The Straits Times.

По данным издания, 31-летний Сатнам Сингх трудился у Ловато без официального оформления. В июне 2024 года он попал под сельскохозяйственную технику и получил серьёзные травмы. У мужчины оторвало руку и раздробило кости ног.

Однако, вместо того, чтобы отвезти работника в больницу, Ловато оставил его с супругой на обочине дороги, а оторванную конечность положил в коробку.

В ходе судебного процесса фермер оправдывал свои действия временным помутнением рассудка при виде обильного кровотечения. Тем не менее суд приговорил его к 16 годам заключения за непредумышленное убийство.

Случившееся вызвало большой резонанс в итальянских СМИ и стимулировало обсуждение условий труда иностранцев, работающих на фермерских хозяйствах.

Ранее мы сообщали, что в Колпино работник лишился руки, когда чистил на предприятии конвейер от отходов.

Фото: Magnific