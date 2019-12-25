6000 аптек "Риглы": успешная стратегия развития и влияние на фармацевтический рынок России

Рост аптечной сети способствует развитию отрасли, повышению конкуренции и улучшению сервиса в разных регионах страны. "Ригла" внедряет цифровые технологии и развивает логистику, улучшая доступность медикаментов.

Преодоление отметки в 6000 аптек – не просто увеличение количества точек продаж, а показатель успешной стратегии развития компании, основанной на инновациях, качественном обслуживании и широком ассортименте продукции. Расширение сети аптек "Ригла" оказывает заметное влияние на рынок, повышая конкуренцию и доступность лекарственных препаратов для населения.

В условиях постоянно меняющегося рынка фармацевтической розницы компания успешно адаптируется к новым вызовам, внедряя современные технологии и эффективные методы управления. Развитая логистическая сеть позволяет оперативно пополнять запасы лекарств во всех аптеках, независимо от их местоположения. Это особенно важно в отдаленных регионах, где доступ к качественным лекарственным препаратам может быть ограничен.

Влияние расширения сети на рынок проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, повышается конкуренция, стимулируя другие фармацевтические компании к улучшению качества обслуживания и расширению ассортимента. Это в конечном итоге выгодно потребителям, которые получают доступ к более широкому выбору лекарств и более выгодным ценам.

Во-вторых, расширение сети "Ригла" способствует увеличению доступности лекарственных препаратов для населения, особенно в удаленных регионах, в том числе и районах Подмосковья. Компания активно открывает аптеки в различных локациях, в Москве и Московской области, стремится обеспечить равный доступ к качественному медицинскому обслуживанию для всех граждан.

В-третьих, рост "Риглы" стимулирует развитие фармацевтического рынка в целом, создавая новые вакансии и привлекая инвестиции в отрасль. Компания постоянно расширяет свой штат сотрудников, и покупатели получают квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам.

В будущем "Ригла" планирует продолжить расширение своей сети, вкладывая средства в развитие инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и обучение персонала. Бренд предлагает удобную онлайн-платформу, где каждый сможет подобрать для себя подходящие препараты и лекарства, получив их с доставкой на дом или забрав самостоятельно из ближайшей аптеки у дома. Компания хочет не только увеличивать свое присутствие на рынке, но и улучшать качество жизни людей, обеспечивая доступ к необходимым лекарственным препаратам и эффективному медицинскому обслуживанию.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)