На сцене БКЗ "Октябрьский" выступил хор выходцев из Донбасса

Состоялся приуроченный ко Дню народного единства ежегодный концерт "Мы вместе".

В БКЗ "Октябрьский" состоялся традиционный ежегодный концерт "Мы вместе", который приурочен к празднованию Дня народного единства. В этом году на сцене концертного зала выступил донбасский хор, ансамбль казачьей песни "Братина", танцовщики из Дагестана, а также представители других субъектов РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Перед концертом в фойе БКЗ для посетителей была подготовлена развлекательная программа и выставка национальных костюмов. Специальным гостем мероприятия в этом году стал ансамбль гусляров "Шыжарвла" из села Еласы, который находится в Горномарийском районе Республики Марий Эл. Также на концерте присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Люди разных национальностей с момента основания города вносили свой вклад в развитие нашего города. Сегодня все мы – петербуржцы. Творчество национальных коллективов – часть великой петербургской культуры. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как отметили в пресс-службе, "объединяющим акцентом" концерта стало выступление донбасского хора с песней "Донбасс за нами". В составе ансамбля – выходцы из региона, а в числе вокалистов – командир подразделения, участвующего в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что зал Стравинского открылся на новой сцене Мариинского театра.

Видео: БКЗ Октябрьский