Зал Стравинского открылся на новой сцене Мариинского театра

открылся камерный зал, получивший имя выдающегося композитора Игоря Федоровича Стравинского.

В здании новой сцены Мариинского театра открылся камерный зал. Он получил имя выдающегося композитора Игоря Стравинского.

В пресс-службе театра отметили, что зал Стравинского, который вмещает более 500 зрителей, находится на седьмом этаже новой сцены. В зале можно проводить как сольные выступления певцов и музыкантов, так и полномасштабные симфонические концерты. В летнее время гости зала через специальный вход смогут выйти на террасу.

Накануне открытия зала в театре прошел концерт, в программу которого вошли шедевры русских и европейских композиторов.

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Фото: ВКонтакте / пресс-служба Мариинского театра