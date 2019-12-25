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Сотрудники ЗАКС Выборгского района приглашают новоиспеченных родителей получить детские наборы
Сегодня, 14:44
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Сотрудники ЗАКС Выборгского района приглашают новоиспеченных родителей получить детские наборы

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Выдача подарков началась с 8 июня.

Выборгское управление ЗАКС формирует списки тех семей, которые еще не получили набор подарков для новорожденных. Об этом сообщила газета "Выборг".

Мамам и папам, дети которых родились в январе-феврале этого года, необходимо подойти по адресу: улица Тургенева, дом 3, предварительно позвонив по телефону 2-15-42. Комплекты выдаются только при личной встрече, так  как требуется подпись родителей в ведомости.

Напомним, что акция "Подарок новорожденному" проводится при поддержке Правительства России. В связи с эпидемией, в 2020 году принадлежности для малышей получили не все.

Сейчас выдача подарков продлена до 8 июля: их могут забрать и опекуны новорожденных.


Ранее мы рассказали о том, что семья из четырех человек получила ключи от новой квартиры в Выборгском районе.

Фото: Газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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