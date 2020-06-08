«Можно сразу заехать и жить»: семья из четырех человек получила ключи от новой квартиры

На территории Выборгского района продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ленинградской области. В рамках очередного этапа программы в поселок Селезнево переселили семью из четырех человек.
Переселяем мы из поселка Лужайка. Дом 1956 года постройки. Сегодня мы вручили ключи семье пятой и до конца июня будут переселены еще три семьи в количестве 16 человек.
Сергей Рыбников, глава администрации МО "Селезневское сельское поселение".
Сергей Рыбников подчеркнул, что поселение не в первый раз участвует в данной программе. В 2016 году из поселка Кравцово переселили 28 семей. По словам Рыбникова, планируется расселить еще 47 аварийных домов.
Новоселы рассказали о своем прошлом месте жительства и поблагодарили местную администрацию за оказанную поддержку.
В 2007 году у нас было не очень жилье, без удобств, без воды, водопровода. У нас второй этаж и произошло обрушение потолка. Дом был признан аварийным. 13 лет прошло и вместо аварийного жилья нам дали другое.
Александр и Ирина Антипьевы, новоселы.
Новые жильцы дали положительную оценку качеству строительных и отделочных работ, планировке трехкомнатной квартиры.
Ждали долго, но теперь довольны, рады, все полностью устраивает. Переехать из такого дома, который рушится в такую квартиру, куда можно сразу заехать и жить.
Александр и Ирина Антипьевы, новоселы.
Семья планирует перебраться в новую квартиру в конце лета, к началу учебного года детей.
Отметим, что региональная программа финансируется за счет областных и муниципальный средств.
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