«Можно сразу заехать и жить»: семья из четырех человек получила ключи от новой квартиры

Это стало возможным благодаря программе по расселению аварийного жилья.

На территории Выборгского района продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ленинградской области. В рамках очередного этапа программы в поселок Селезнево переселили семью из четырех человек.

Переселяем мы из поселка Лужайка. Дом 1956 года постройки. Сегодня мы вручили ключи семье пятой и до конца июня будут переселены еще три семьи в количестве 16 человек. Сергей Рыбников, глава администрации МО "Селезневское сельское поселение".

Сергей Рыбников подчеркнул, что поселение не в первый раз участвует в данной программе. В 2016 году из поселка Кравцово переселили 28 семей. По словам Рыбникова, планируется расселить еще 47 аварийных домов.

Новоселы рассказали о своем прошлом месте жительства и поблагодарили местную администрацию за оказанную поддержку.

В 2007 году у нас было не очень жилье, без удобств, без воды, водопровода. У нас второй этаж и произошло обрушение потолка. Дом был признан аварийным. 13 лет прошло и вместо аварийного жилья нам дали другое. Александр и Ирина Антипьевы, новоселы.

Новые жильцы дали положительную оценку качеству строительных и отделочных работ, планировке трехкомнатной квартиры.

Ждали долго, но теперь довольны, рады, все полностью устраивает. Переехать из такого дома, который рушится в такую квартиру, куда можно сразу заехать и жить. Александр и Ирина Антипьевы, новоселы.

Семья планирует перебраться в новую квартиру в конце лета, к началу учебного года детей.

Отметим, что региональная программа финансируется за счет областных и муниципальный средств.



