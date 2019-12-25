Волонтеры передадут подарки новорожденным в Ленобласти

Вручение наборов для малышей началось 8 июня.

С понедельника, 8 июня, волонтеры в Ленинградской области доставят подарочные комплекты для младенцев, рожденных в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Задача по определению семей, не получивших детские принадлежности, поручена органам областного ЗАГСа.

Отметим, что в подарочный комплект для новорожденных входят постельные принадлежности, одежда и другие вещи первой необходимости.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть закупит препараты против коронавируса стоимостью в 50 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области