Ленобласть закупит препараты против коронавируса стоимостью в 50 миллионов рублей

Ленобласть приобретет лекарства для лечения пациентов с коронавирусом за счет перераспределения бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Для проведения лекарственной терапии на каждого пациента с тяжелой формой заболевания было выделено примерно 160 тысяч рублей. Общая стоимость препаратов составляет 50 миллионов рублей.
Ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет расслабиться: отмечается явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи.
подчеркнул губернатор Александр Дрозденко
Сейчас на стационарном лечении в Ленинградской области находится 1451 пациент. Внебольничная пневмония диагностирована у 1003 граждан, а еще у 448 подтвержден коронавирус. К аппарату ИВЛ подключено 60 человек.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стартовал второй этап марафона #ОставайсяДонором.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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