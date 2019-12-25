Ленобласть закупит препараты против коронавируса стоимостью в 50 миллионов рублей

На лечение одного тяжелого пациента выделяют 160 тысяч рублей.

Ленобласть приобретет лекарства для лечения пациентов с коронавирусом за счет перераспределения бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для проведения лекарственной терапии на каждого пациента с тяжелой формой заболевания было выделено примерно 160 тысяч рублей. Общая стоимость препаратов составляет 50 миллионов рублей.

Ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет расслабиться: отмечается явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи. подчеркнул губернатор Александр Дрозденко

Сейчас на стационарном лечении в Ленинградской области находится 1451 пациент. Внебольничная пневмония диагностирована у 1003 граждан, а еще у 448 подтвержден коронавирус. К аппарату ИВЛ подключено 60 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стартовал второй этап марафона #ОставайсяДонором.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области