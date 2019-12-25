В Ленобласти стартовал второй этап марафона #ОставайсяДонором

В понедельник, 8 июня, в Ленинградской области началась вторая "донорская неделя" в рамках Всероссийской акции #ОставайсяДонором. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Организаторами акции выступают молодежное движение Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ" и учреждения Службы крови ФМБА. К
Сдать кровь на дому или в ближайших амбулаториях и ФАПах смогут жители Гатчинского, Киришского, Тихвинского, Волховского, Выборгского, Кингисеппского и Тосненского районов.
Напомним, что первая неделя марафона, посвященная Национальному дню донора, прошла в апреле.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19.
Фото: Piter.TV
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