В Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19

Главное условие для кандидатов – пройденный тест на наличие коронавируса с отрицательным результатом.

В Петербурге ищут доноров для предварительного тестирования на антитела к коронавирусу. В смельчаках нуждаются специалисты из больницы Святого Георгия, сообщается 28 мая в официальной группе учреждения "ВКонтакте".

Главное условие для желающих – наличие двух недавних отрицательных тестов на коронавирус и документально подтвержденного исследования на инфекцию. Кроме того, доноры от 18 до 55 лет должны весить больше 50 килограмм, быть прописанными в Петербурге или Ленобласти, быть уже две недели как выздоровевшим после заболевания. Также в качестве доноров не подойдут женщины, имевшие беременности, и люди, прошедшие процедуру переливания крови. Есть у врачей и ряд противопоказаний к участию в качестве доноров:

Перед визитом в учреждение необходимо пройти предварительное обследование, об этом можно договориться по телефонам больницы или в сообщениях официальной группы в соцсети. Визит на тестирование должен сопровождаться наличием паспорта и пакетом упомянутых медицинских документов.

Тем временем, Комздрав Петербурга рассказал о девяти новых жертвах коронавируса.

Фото: Piter.TV; Донор СПб - Больница Святого Георгия / "ВКонтакте"