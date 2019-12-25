Комздрав Петербурга рассказал о девяти новых жертвах коронавируса

Среди них пять женщин и четверо мужчин.

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса умерло еще девять человек. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших оказалось пять женщин в возрасте от 61 до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к их смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основной болезни. В их числе гипертоническая болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.

Всего комиссией 27 мая 2020 года было рассмотрено 16 случаев летальных исходов.

Ранее мы писали, что за сутки на коронавирус проверили свыше 14 тысяч петербуржцев.

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