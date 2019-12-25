За сутки на коронавирус проверили свыше 14 тысяч петербуржцев

На карантине в данный момент находится более трех тысяч человек.

За последние сутки, 27 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 14293 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тем временем, более 3000 человек находятся на карантине, 208 из них помещены в обсерватор, 779 лечатся дома. Информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, продолжает работать и за прошлый день обработала более 1200 вызовов. В службу "112" позвонили 565 раз, из них 72 сообщили о прибытии в Россию из другой страны, 203 просили о приезде врачей скорой помощи, а 106 обратились в полицию. Кроме того, 236 петербуржцев позвонили за прошедший день городским волонтерам.

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