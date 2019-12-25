Переболевшие коронавирусом пациенты смогут пройти курс реабилитации

Запрет на проведение реабилитации сняли сегодня, 27 мая.

Со среды, 27 мая, пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут проходить реабилитацию под присмотром врачей.

Перед тем, как начать реабилитацию, пациенты должны дважды пройти тест на коронавирус, чтобы доказать, что они не больны. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городского Роспотребнадзора от имени главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой.

Напомним, что в Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 56 случаев. За последние сутки умерли 161 человек, в том числе 8 в Петербурге.

За последние сутки выписано 11 079 человек, в том числе 714 пациентов в Петербурге и 71 пациент в Ленобласти.

Ранее мы писали, что по мнению генерального директора ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России Евгения Шляхто, коронавирусом можно заразиться повторно.

Фото: Piter.TV