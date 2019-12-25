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Шляхто: "Коронавирусом можно заразиться повторно"
Сегодня, 8:44
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nastya960

Шляхто: "Коронавирусом можно заразиться повторно"

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Также врач рассказал, что в Петербурге есть повторные случаи инфицирования.

Возможность заболеть коронавирусной инфекцией повторно существует. Сейчас понятны сроки формирования иммунитета – 100-120 дней. Об этом сообщил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России Евгений Шляхто.

Также врач рассказал, что в Петербурге есть повторные случаи инфицирования.

Но непонятно, повторное это заболевание или недиагностированное раньше.

Евгений Шляхто

Ранее Евгений Шляхто призвал всех не впадать в панику, так как коронавирус не чума и не холера, а вирусная инфекция.

Мы должны научиться с этим жить. Смертность не запредельная.

Евгений Шляхто

Медик ещё раз напомнил, что от пневмонии еще большая смертность, поэтому нужно просто вовремя обращаться к врачу.

В Петербурге более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, шляхто
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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