Губернатор Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

По последним данным, восемь петербургских врачей погибли. По словам главного врача Городской больницы № 20 Татьяны Суровцевой, в медучреждении от COVID-19 погибли уже два медика.

Сегодня у меня ушла заведующая лаборатории, к сожалению, это очень горько, молодая доктор заявила Суровцева

Отмечается, что Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам.

Ранее мы сообщили о том, что суд не удовлетворил иск петербурженки о признании недействительным масочно-перчаточного режима.

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