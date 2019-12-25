Суд не удовлетворил иск петербурженки о признании недействительным масочно-перчаточного режима

По мнению истца, ношение перчаток вредно.

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил иск петербурженки к правительству города. Женщина требовала признать недействительным обязательный масочно-перчаточный режим. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец пояснила, что она выступает против ношения перчаток: они доставляют дискомфорт и приводят к потоотделению, что может вызвать "Контактный дерматит". Александра Матвеева считает бессмысленным ношение маски, если люди не контактируют между собой.

Суд в удовлетворении требований отказал, о причинах такого решения не сообщается.

Напомним, обязательный масочно-перчаточный режим в Петербурге действует с 12 мая. Также суд не принял иск жителя Петербурга о бесплатной раздаче масок.

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