Суд не принял иск жителя Петербурга о бесплатной раздаче масок

С заявлением стоит обратиться в другой суд.

Смольнинский районный суд не зарегистрировал исковое заявление петербуржца к правительству и губернатору Петербурга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд.

Другой альтернативы нет, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Смольнинский районный суд зарегистрировал заявление Сергея Алейникова. Истец просит суд обязать правительство организовать бесплатную выдачу населению средств индивидуальной защиты и не штрафовать их в случае, если человек не использует СИЗ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в суде Петербурга рассмотрят жалобу мужчины на обязательный масочно-перчаточный режим.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО