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Суд не принял иск жителя Петербурга о бесплатной раздаче масок
Сегодня, 13:02
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nadezhda_sib

Суд не принял иск жителя Петербурга о бесплатной раздаче масок

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С заявлением стоит обратиться в другой суд.

Смольнинский районный суд не зарегистрировал исковое заявление петербуржца к правительству и губернатору Петербурга. 

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд.

Другой альтернативы нет,

говорится в сообщении. 

Напомним, ранее Смольнинский районный суд зарегистрировал заявление Сергея Алейникова. Истец просит суд обязать правительство организовать бесплатную выдачу населению средств индивидуальной защиты и не штрафовать их в случае, если человек не использует СИЗ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в суде Петербурга рассмотрят жалобу мужчины на обязательный масочно-перчаточный режим. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: маски, раздача масок, средства индивидуальной защиты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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