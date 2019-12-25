Суд не принял иск жителя Петербурга о бесплатной раздаче масок

Смольнинский районный суд не зарегистрировал исковое заявление петербуржца к правительству и губернатору Петербурга.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, заявление нужно подавать в Санкт-Петербургский городской суд.
Другой альтернативы нет,
говорится в сообщении.
Напомним, ранее Смольнинский районный суд зарегистрировал заявление Сергея Алейникова. Истец просит суд обязать правительство организовать бесплатную выдачу населению средств индивидуальной защиты и не штрафовать их в случае, если человек не использует СИЗ.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в суде Петербурга рассмотрят жалобу мужчины на обязательный масочно-перчаточный режим.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все