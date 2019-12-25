В суде Петербурга рассмотрят жалобу мужчины на обязательный масочно-перчаточный режим

Судебное заседание пройдет в конце мая

Петербуржец подал в суд на правительство города. Мужчина требует признать недействительным обязательный масочно-перчаточный режим. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как стало известно, сегодня, 19 мая, Санкт-Петербургский городской суд принял к производству административное исковое заявление Александра Матвеева. Истец не согласен с тем, что горожане должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, к которым относятся объекты розничной торговли, общественный транспорт, в том числе такси.

Судебное заседание назначили на 26 мая 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в суд Петербурга поступила первая жалоба на процедуру захоронения при коронавирусе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО