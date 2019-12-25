В суд Петербурга поступила первая жалоба на процедуру захоронения при коронавирусе

Однако истица предоставила не все необходимые документы.

Жительница Петербурга подала в суд на СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия". Об этом сообщила 15 мая объединенная пресс-служба судов города.

Ирина Горячева требует устранить нарушение прав на захоронение, предоставить документы о смерти и взыскать компенсацию морального вреда.

На данный момент движение искового заявления приостановлено, так как истица не приложила к нему документы, на которых она основывает свои требования, а также не в полном объеме оплатила госпошлину.

Установленный срок устранение недостатков ― до 25 мая 2020.

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар, погибли пять человек.

Фото: Piter.TV