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В суд Петербурга поступила первая жалоба на процедуру захоронения при коронавирусе
Сегодня, 16:29
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В суд Петербурга поступила первая жалоба на процедуру захоронения при коронавирусе

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Однако истица предоставила не все необходимые документы.

Жительница Петербурга подала в суд на СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия". Об этом сообщила 15 мая объединенная пресс-служба судов города.

Ирина Горячева требует устранить нарушение прав на захоронение, предоставить документы о смерти и взыскать компенсацию морального вреда. 

На данный момент движение искового заявления приостановлено, так как истица не приложила к нему документы, на которых она основывает свои требования, а также не в полном объеме оплатила госпошлину. 

Установленный срок устранение недостатков ― до 25 мая 2020. 

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар, погибли пять человек.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: захоронение, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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