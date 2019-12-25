Петербуржец через суд потребовал от Cмольного раздавать маски бесплатно

К производству заявление пока не принято.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск местного жителя Сергея Алейникова к городскому правительству и губернатору города Александру Беглову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Поводом для иска стал обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах в период с 12 по 31 мая. Алейников считает, что маски горожанам должны выдавать бесплатно, а значит, Смольный нарушает права граждан.

Истец просит суд признать недействующим с момента издания соответствующий пункт в постановлении Смольного. Также от Смольного мужчина требует организовать пункты выдачи СИЗ и отменить штрафы за нахождение в общественных местах без маски и перчаток.

К производству заявление пока не принято.

"Я не жадный, всем делюсь": какие регионы могут стать примером Петербургу, отказавшемуся от раздачи масок.

Фото: Piter.TV