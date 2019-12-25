"Я не жадный, всем делюсь": какие регионы могут стать примером Петербургу, отказавшемуся от раздачи масок

Piter.TV проанализировал опыт других городов и даже стран по вопросу масочной помощи. Кто оказался щедрее Петербурга и не пожалел масок для своих горожан?

После майских праздников, 12 мая, в Петербурге объявили ""масочно-перчаточный режим". Северная столица присоединилась к нескольким десяткам регионов России, где людей обязали появляться в общественных местах в масках и одноразовых перчатках – все ради противодействия коронавирусу. Поездки в метро и на автобусах, прогулки с собакой, поход в магазин и аптеку – на каждый выход из дома у вас должны иметься средства индивидуальной защиты (СИЗ). Только одна загвоздка – запас масок и обязательно одноразовых перчаток каждый петербуржец должен приобретать на свои деньги. Чем больше хлопот вне дома, тем больше расходы на СИЗ, к тому же, нельзя забывать, что одноразовая маска "живет" лишь три часа: к длинной прогулке придется приплюсовать парочку повязок вместо одной.

Раздавать маски бесплатно в Петербурге призывали депутаты, чиновники и общественники, однако губернатор Александр Беглов остался непреклонен и распорядился только выплатить пенсионерам и малоимущим семьям с детьми по 800 рублей на покупку СИЗов. По словам градоначальника, раздаче масок мешает большое количество приезжих. Сам губернатор в курсе, что маски в аптеках стоят далеко не 5 и не 10 рублей, что влетает петербуржцам в копеечку. Беглов обещает решить проблему с ценами, но по-прежнему отказывается от бесплатной раздачи СИЗ.

Piter.TV рассмотрел примеры других регионов России, где масочная помощь от властей оказалась более конкретной и системной. Заодно мы приметили, как проблема со средствами защиты решается в разных странах мира. Возможно, какой-то из примеров мог бы перенять и Петербург: все-таки, в соцсетях и СМИ горожане до сих пор возмущены отсутствием помощи.

А что в регионах?

Не будем сразу уходить далеко и навестим ближайшего к Петербургу соседа – Ленобласть. Уже 12 мая на улицах разных районов появились волонтеры, раздававшие маски всем прохожим. Акцию устроили при поддержке местных депутатов и губернатора Александра Дрозденко. До 25 мая в области раздадут еще 250 тысяч одноразовых масок, средство защиты можно получить на остановках, у больниц и супермаркетов. Кроме того, Дрозденко распорядился обеспечить СИЗами пенсионеров и многодетные семьи: на руки каждому положены 10 масок, заниматься их выдачей будут сотрудники соцзащиты.

"Прогуляемся" до Мурманска, как ситуация с масками обстоит там? Более, чем хорошо. За одну только неделю с начала объявления масочного режима волонтеры раздали 550 тысяч комплектов одноразовых средств защиты в городе и области. Без масок не остался даже закрытый город Островной, связанный с городом лишь морским сообщением. Власти заявили, что на масштабную акцию выделили дополнительные 250 тысяч масок, чтобы хватило точно всем.

В Москве бесплатными масками снабдили многодетные семьи с детьми и маломобильных людей, путешествующих на метро. Маски и перчатки раздают в подземке людям, пользующимся Центром обеспечения мобильности пассажиров. В Подмосковье, тем временем, уже полмесяца раздают маски всем желающим: комплектами делились сотрудники ГИБДД на постах проверки и волонтеры в людных местах. Для акции припасли 250 тысяч комплектов из двух масок.

В Волгограде с 14 мая начали заботиться о пенсионерах: пожилым горожанам раздают маски со сменными фильтрами и перчатки. СИЗы приносят на дом представители муниципалитета, старшие по подъезду или же родственники пенсионеров, заранее оставившие заявку на получение масок для своих бабушек и дедушек. В Ставрополье к 10 мая раздали полмиллиона СИЗ всем желающим из нескольких районов, крупную акцию организовал губернатор. Правительство Ростова также устроило большую раздачу масок еще в начале мая: СИЗы получали пассажиры общественного транспорта и просто прохожие.

Тюменские власти оказались тоже щедры на маски: с 12 мая волонтеры начали раздавать СИЗы на остановках, в аэропорту, на вокзалах. Акция оказалась не единичной, а ежедневной. В Сочи многоразовыми масками безвозмездно делились в муниципальных аптеках по решению администрации, а в Челябинске с 16 мая начали раздачу СИЗ на остановках и возле МФЦ. На Чукотке, тем временем, бесплатную раздачу масок с 18 мая организовали в аэропорту, медучреждениях, в общественном транспорте. Власти запасли для этих целей 400 тысяч масок.

В Туле и области с 9 мая делятся масками с малоимущими семьями с детьми, власти закупили более 90 тысяч масок, а в воронежском департаменте соцзащиты еще до введения режима подготовили 250 тысяч масок. До 15 тысяч средств защиты в день получают пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также врачи, полицейские и сотрудники комбинатов благоустройства.

Не крупные, но по-своему заботливые небольшие акции провели еще в ряде регионов, где конкретной масочной помощи от властей ждать не пришлось. Так, например, в Хабаровске стали снабжать масками пассажиров теплоходов, как только открылось речное сообщение, поскольку среди путешественников оказалось много пожилых людей. В Ярославле 5 тысяч масок нашли своих пользователей благодаря местному меценату, в Краснодаре раздачу СИЗ скромно устроили на одних выходных силами одной из организаций.

При поддержке города маленькие акции-раздачи состоялись несколько раз в Ижевске, один раз в Магнитогорске, а нижегородцы смогли получить маски в крупных магазинах, с которыми договорились местные власти.

А что в мире?

В крупных заграничных странах масочная помощь тоже была разной. Изучая опыт других государств, мы выяснили, что, например, в Турции с начала пандемии коронавируса в аптеки поставили порядка 55 миллионов масок, 40 из которых бесплатно раздали гражданам. В стране заблаговременно подготовились к эпидемии и продолжают сохранять темпы производства масок: ежедневно в аптеки попадает 12 миллионов новых средств защиты.

В Японии в эпидемию позаботились о своих гражданах необычным способом: комплекты из двух многоразовых масок раскладывали по почтовым ящикам сначала в густонаселенных районах страны, а затем и во всех остальных. СИЗами обеспечили порядка 50 миллионов семей по всей Японии.

Во Франции только в начале мая решили раздать 10 миллионов многоразовых масок в аптеках, киосках, мэриях, а власти Нью-Йорка, крупнейшего города США, в то же время приступили к раздаче СИЗ в парках по выходным. Распространить намерены 100 тысяч масок. В целом, в Америке масок не хватает.

Испанцам еще в апреле раздали закупленные властями 10 миллионов масок, СИЗами делились полицейские на остановках и станциях метро. Получить маски испанцы могли и в аптеках, предъявив медицинскую карту. В Каталонии аптеки за неделю поделились с людьми 1,5 миллиона масок. Средства защиты раздавали и в итальянских аптеках в течение одной недели в апреле.

В Сингапуре масочная помощь оказалась скупой и продлилась одну неделю: каждый гражданин мог получить лишь одну многоразовую маску, и то если имел зарегистрированный домашний адрес. В Германии ограничились парой единичных акции в нескольких городах, а в Бельгии отказались от бесплатной раздачи, предпочтя распространить по стране специальный фильтрующий материал, который граждане смогут использовать для пошива масок самостоятельно.

Могут ли оштрафовать за отсутствие маски, и кто имеет право это делать – объясняет юрист.

Фото: коллаж – Евгений Рыбкин / Piter.TV; pixabay