Пенсионеры и многодетные семьи Ленобласти получат бесплатные маски

Выдавать будут по 10 штук на руки.

С понедельника, 18 мая, пенсионерам и многодетным семьям из Ленинградской области выдадут маски на безвозмездной основе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, средства индивидуальной защиты получат инвалиды с минимальной пенсией и малообеспеченные семьи. Каждая категория получится по 10 масок на руки.

Ещё неделя будет раздача, кроме того с понедельник соцзащита будет выдавать маски по 10 штук на ребёнка многодетным и малообеспеченным, детям инвалидам, пенсионерам с минимальной пенсией и инвалидам с минимальной пенсией. пояснил глава региона

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района. Акция также прошла при поддержке Дрозденко.

Фото: Pixabay