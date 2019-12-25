Пенсионеры и многодетные семьи Ленобласти получат бесплатные маски

С понедельника, 18 мая, пенсионерам и многодетным семьям из Ленинградской области выдадут маски на безвозмездной основе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.
Кроме того, средства индивидуальной защиты получат инвалиды с минимальной пенсией и малообеспеченные семьи. Каждая категория получится по 10 масок на руки.
Ещё неделя будет раздача, кроме того с понедельник соцзащита будет выдавать маски по 10 штук на ребёнка многодетным и малообеспеченным, детям инвалидам, пенсионерам с минимальной пенсией и инвалидам с минимальной пенсией.
пояснил глава региона
Ранее мы рассказали о том, что волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района. Акция также прошла при поддержке Дрозденко.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все