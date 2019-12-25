Медицинские маски продолжат раздавать на улицах Ленобласти

Всего регион выделит 250 тысяч средств защиты на три района.

До понедельника, 25 мая, жители Всеволожского, Ломоносовского и Лужского районов смогут бесплатно получить на улице маски из рук волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЗАКСа.

Всего в распоряжении добровольцев окажется более 250 тысяч масок. Их будут раздавать в местах большого скопления людей: на остановках, у больниц и супермаркетов.

Средства защиты были закуплены представителями бизнес-сообщества ПАО "Группа ЛСР" и инвестиционной компании "Евроинвест".

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко провел инспекцию магазинов во Всеволожском районе.

Фото: online47