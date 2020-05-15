Александр Дрозденко провел инспекцию магазинов во Всеволожском районе

Глава региона пообщался с местными продавцами.

В пятницу, 15 мая, Александр Дрозденко посетил Сертолово в рамках рабочей поездки. Об этом сообщил 47channel.

Губернатор Ленинградской области начал проверку соблюдения противоэпидемических норм в торговых точках. Он обсудил с продавцами работу в условиях коронавируса и задал вопрос о проведении дезинфекций. Также Дрозденко проведет аналогичный рейд в другом населённом пункте района – деревне Агалатово.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко посетил мемориал на Невском Пятачке.

Видео: 47channel