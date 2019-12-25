Александр Дрозденко посетил мемориал на Невском Пятачке

Экскурсию для губернатора провел Владимир Цой.

В среду, 13 мая, губернатор Ленинградской области прибыл в Кировский район с рабочей поездкой. Глава региона осмотрел мемориальный комплекс на Невском Пятачке. Об этом сообщил 47channel.

Вместе с председатель регионального комитета по культуре Владимиром Цоем, Александр Дрозденко проверяет музей под открытым небом на готовность к возобновлению работы.

Напомним, что музеи Ленобласти могут проводить экскурсии вне помещений для небольших групп со вторника, 12 мая. Все участники должны быть снабжены средствами личной защиты.

Ранее мы рассказали о том, что "Ночь музеев" в Ленобласти пройдет удаленно.

Фото: 47channel