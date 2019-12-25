"Ночь музеев" в Ленобласти пройдет удаленно 

Online-трансляции для жителей запустят учреждения по всему региону.

Всероссийская акция "Ночь музеев" не отменяется несмотря на эпидемию COVID-19. Учреждения Ленинградской области предоставят возможность следить за тем, что происходит в павильонах, с экранов мониторов. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка "Монрепо", который также примет участие в мероприятии.

Традиционно акция пройдет во всех музеях 47-ого региона, в частности, в Выборгском замке, Музейном агенстве, музеях Эрмитаж-Выборг, Дорога Жизни, Старая Ладога.

Online-посетителей ждут экскурсии, концерты и индивидуальные туры с сотрудниками музеев. Расписание online-трансляций будет доступно на официальном сайте проекта и в социальных сетях.

Ранее мы рассказали о том, что главный художник Музея самоизоляции в Ленобласти рассказал об экспонатах.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg