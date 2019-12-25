Беглов объяснил, почему в Петербурге маски стоят 40, а не два рубля

Петербургский губернатор Александр Беглов ответил на вопрос лидера фракции КПРФ Ольги Ходуновой, почему в дни пандемии медицинские маски в аптеках стоят 40 рублей, хотя должны стоить 2 рубля.
Глава города объяснил рост цен законами рынка и заявил, что Ходунова отстала от времени.
Вы немного отстали от сегодняшнего времени. Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку из обкома.
Александр Беглов
Беглов признал проблему с наличием СИЗ в аптеках, но заверил, что исполнительная власть решает этот вопрос.
Также глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно.
Фото: pixabay
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конечно не советсое время! законы рынка важнее жизни и хдоровья налогоплательщиков! Вы, якобы избранник народный, не ошиблись ли?
В аптеке аа Жени Егорова завышение цен н а препараты завышены в 2 раза . а маски от 150 до 260 руб. за шт . аптека У мамы Марины!