Беглов объяснил, почему в Петербурге маски стоят 40, а не два рубля

Беглов признал проблему с наличием СИЗ в аптеках, но заверил, что исполнительная власть решает этот вопрос.

Петербургский губернатор Александр Беглов ответил на вопрос лидера фракции КПРФ Ольги Ходуновой, почему в дни пандемии медицинские маски в аптеках стоят 40 рублей, хотя должны стоить 2 рубля.

Глава города объяснил рост цен законами рынка и заявил, что Ходунова отстала от времени.

Вы немного отстали от сегодняшнего времени. Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку из обкома. Александр Беглов

Беглов признал проблему с наличием СИЗ в аптеках, но заверил, что исполнительная власть решает этот вопрос.

Также глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно.

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