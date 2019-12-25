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Беглов объяснил, почему в Петербурге маски стоят 40, а не два рубля
Сегодня, 14:11
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nastya960

Беглов объяснил, почему в Петербурге маски стоят 40, а не два рубля

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Беглов признал проблему с наличием СИЗ в аптеках, но заверил, что исполнительная власть решает этот вопрос.  

Петербургский губернатор Александр Беглов ответил на вопрос лидера  фракции КПРФ Ольги Ходуновой, почему в дни пандемии медицинские маски в аптеках стоят 40 рублей, хотя должны стоить 2 рубля.

Глава города объяснил рост цен законами рынка и заявил, что Ходунова отстала от времени.

Вы немного отстали от сегодняшнего времени. Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку из обкома.

Александр Беглов

Беглов признал проблему с наличием СИЗ в аптеках, но заверил, что исполнительная власть решает этот вопрос.  

Также глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно.

Фото: pixabay

Теги: беглов, маски
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 14:48

конечно не советсое время! законы рынка важнее жизни и хдоровья налогоплательщиков! Вы, якобы избранник народный, не ошиблись ли?

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Аноним
Сегодня 15:04

В аптеке аа Жени Егорова  завышение цен н а препараты завышены  в 2 раза . а маски  от 150  до 260 руб. за шт . аптека  У мамы  Марины!

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