Глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно

"В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски?"

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, объяснил, почему петербуржцам не выдают бесплатно маски и перчатки. На вопрос он ответил во время заседания ЗакСа.

В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован? Александр Беглов

Губернатор отметил, что город пошел другим путем. С 12 по 31 мая из бюджета Петербурга пенсионерам, многодетным семьям, детям из детдомов и другим категориям граждан будет выделено 800 рублей на покупку масок и перчаток. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.

Обязательный масочно-перчаточный режим в Петербурге начал действовать с 12 мая. В маске нужно находиться в магазине, транспорте, такси и даже на улице. Штраф за несоблюдение режима – 4000 рублей.

Сам Александр Беглов выступил перед парламентом без маски.

Фото: Piter.TV