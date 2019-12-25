Глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, объяснил, почему петербуржцам не выдают бесплатно маски и перчатки. На вопрос он ответил во время заседания ЗакСа.
В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?
Александр Беглов
Губернатор отметил, что город пошел другим путем. С 12 по 31 мая из бюджета Петербурга пенсионерам, многодетным семьям, детям из детдомов и другим категориям граждан будет выделено 800 рублей на покупку масок и перчаток. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.
Обязательный масочно-перчаточный режим в Петербурге начал действовать с 12 мая. В маске нужно находиться в магазине, транспорте, такси и даже на улице. Штраф за несоблюдение режима – 4000 рублей.
Сам Александр Беглов выступил перед парламентом без маски.
Фото: Piter.TV
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А остальным людам самим себя обеспечивать? а то что взрослое работоспособное население вам налоги платит, ничего? вообще-то нас надо беречь, чтобы мы могли потом снова работать и вас же зарплатой обеспечивать!