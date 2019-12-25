Фотофакт: Александр Беглов выступает перед депутатами без маски, в метре от него находятся другие люди

Напомним, накануне губернатор Санкт-Петербурга лично ввел в городе так называемый "перчаточно-масочный" режим. Он предполагает обязательное использование средств индивидуальной защиты в общественных местах.

UPD: по данным ряда СМИ до выступления на трибуне Александр Беглов находился в респираторе, однако снял его в первую минуту отчета

В эти минуты в стенах петербургского ЗакСа проходит официальное выступление губернатора – отчет о деятельности Правительства Санкт-Петербурга за 2019 год. Мероприятие в прямом эфире транслируют канал "Санкт-Петербург" и пресс-служба Законодательного собрания. По этим кадрам можно понять, что Александр Беглов оказался едва ли не единственным человеком в зале, кто пришел в людное и закрытое место без медицинской маски. При этом подавляющее большинство депутатов, участвующих в мероприятии используют как маски, так и одноразовые перчатки.

По предварительным подсчетам в зале заседаний в этот момент находится от 50 до 100 человек. Помещение попадает под понятие "общественного пространства". Напомним, что с 12 мая по решению Александра Беглова и Правительства города в Санкт-Петербурге введено обязательное ношение масок и перчаток в таких пространствах. Тем, кто не соблюдает меры безопасности грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей.

Какие конкретно правила и нормативные акты дают губернатору Санкт-Петербурга право находиться в людном месте без средств индивидуальной защиты – непонятно. Отметим, что при этом Александр Беглов вступает в прямой физический контакт с рядом предметов общего пользования: парламентской тумбой, инструментами для презентаций, канцелярцией. Кроме того, всего в 1-1.5 метров от него находятся другие люди: секретари ЗакСа, телеоператоры.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"